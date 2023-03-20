Сорвал погоны и обматерил полицейского: погоня за нарушителем попала на видео

Сорвал погоны и обматерил полицейского нарушитель ПДД на юге страны. Об этом 20 марта рассказали в полиции Мактааральского РОП Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Сначала участковые инспекторы заметили автомобиль Daewoo Nexia с тонированными окнами и без государственных номерных знаков. Водитель не подчинился требованиям полицейских. Он попытался скрыться на машине в сторону своего дома. Полицейские догнали нарушителя. Погоня попала на видео.





Далее, на водителя составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Местный житель сорвал погоны на форменной одежде, стал оскорблять полицейского.

Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 378 УК РК - “Оскорбление представителя власти”.

26 января полицейским в Северо-Казахстанской области пришлось преследовать водителя, отказавшегося остановиться.

