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Брюс Уиллис отпраздновал день рождения в кругу семьи и бывшей жены

Брюса Уиллиса поздравили с днем рождения Фото: Instagram/emmahemingwillis
Голливудская актриса Деми Мур, являющаяся бывшей женой Брюса Уиллиса, опубликовала в Instagram видео с поздравлением актера, сообщает Zakon.kz.

Брюс Уиллис был в хорошем настроении в окружении своих детей, а также своей жены Эммы и бывшей жены Деми Мур. 

Семья актера спела ему песню, после которой Уиллис задул свечи на торте. Брюс Уиллис даже подбадривал и просил петь громче.


Ранее врачи поставили "Крепкому орешку" диагноз "фронтотемпоральная деменция".

Нынешняя жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис также опубликовала видео в честь дня рождения мужа. Она рассказала о трудностях, которые последовали после обнародования диагноза. 

Эмма Хеминг Уиллис опубликовала видео в честь 68-го дня рождения своего мужа и рассказала о том, как трудно было после обнародования диагноза. Она рассказала, как прослезилась при создании поздравительного видеоролика в честь мужа.


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Редакция Zakon.kz
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