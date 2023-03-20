Брюс Уиллис отпраздновал день рождения в кругу семьи и бывшей жены
Брюс Уиллис был в хорошем настроении в окружении своих детей, а также своей жены Эммы и бывшей жены Деми Мур.
Семья актера спела ему песню, после которой Уиллис задул свечи на торте. Брюс Уиллис даже подбадривал и просил петь громче.
Ранее врачи поставили "Крепкому орешку" диагноз "фронтотемпоральная деменция".
Нынешняя жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис также опубликовала видео в честь дня рождения мужа. Она рассказала о трудностях, которые последовали после обнародования диагноза.
Эмма Хеминг Уиллис опубликовала видео в честь 68-го дня рождения своего мужа и рассказала о том, как трудно было после обнародования диагноза. Она рассказала, как прослезилась при создании поздравительного видеоролика в честь мужа.
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