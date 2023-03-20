Экономический календарь: мировые рынки в ожидании заседания ФРС

На этой неделе в центре внимания мировых рынков будет двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), а также решение по базовой ставке ФРС США, которое будет принято в среду, передает Zakon.kz

В числе ключевых экономических событий, которые будут влиять на фондовые рынки станет решение Банка Англии по базовой ставке, выступление гендиректора TikTok Шоу Зи Чу, данные по инфляции в Японии и Великобритании и другие. Подробнее в еженедельном экономическом обзоре.

Понедельник, 20 марта

Отчеты о доходах представят компании PDD Holdings Inc. (PDD), Aegon (AEG) и Foot Locker Inc.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит с речью. Кроме этого, немецкий Бундесбанк опубликует ежемесячный отчет, в котором рассматриваются экономические вопросы, в том числе денежно-кредитная, финансовая и экономическая политики.

Вторник, 21 марта

О своих доходах отчитаются Nike (NKE), Tencent Music Entertainment Group (TME), Gamestop Corp. (GME), HealthEquity Inc. (HQY) и Manchester United Ltd. (MANU).

Также, в этот день стартует долгожданное мартовское заседание FOMC. В Европе будут опубликованы данные по индексу экономических настроений Еврозоны.

Среда, 22 марта

В середине недели о доходах отчитаются Woodside Energy Group Ltd. (WDS), Chewy Inc. (CHWY) и H.B. Компания Fuller Company (FUL).

Пройдет второй день мартовского заседания FOMC. В этот же день состоится пресс-конференция ФРС США и озвучено решение по процентной ставке.

Ожидается, что после краха SVB и потрясений в банковской сфере ФРС может приостановить повышение ставок и сохранить их на прежнем уровне. Тем не менее, большинство инвестаналитиков по-прежнему не исключают дальнейший рост на 25 базисных пунктов.

Помимо этого, в среду ожидается выход данных по уровню инфляции в Великобритании за февраль.

Четверг, 23 марта

Сообщат о доходах компании Accenture (ACN), General Mills (GIS), Darden Restaurants (DRI) и FactSet Research Systems (FDS). В Японии будут опубликованы данные по инфляции за февраль. Также в этот четверг стартует двухдневный Саммит лидеров ЕС.

Наиболее значимым событием дня станет решение Банка Англии по процентной ставке. Ожидается, что руководство Банка Англии повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов до 4,25% — самого высокого уровня с 2008 года.

Напомним, что на прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Пятница, 24 марта



В конце недели продолжит работу саммит лидеров ЕС. Выйдут данные по композитному индексу деловой активности (PMI) в США, Франции Германии, ЕС от S&P Global.

Отметим, что на фоне повышенного внимания правительства США к TikTok, генеральный директор Шоу Зи Чу выступит перед Конгрессом. Американские законодатели выразили обеспокоенность тем, что материнская компания приложения - ByteDance, базируется в Китае и может быть вынуждена соблюдать правила наблюдения за данными, установленные китайским правительством. Его выступление ожидается 23 марта.