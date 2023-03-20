По данным штаба, победа осталась за нами - Ерлан Стамбеков
Фото: из личного архива Ерлана Стамбекова
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков на брифинге в Алматы поблагодарил алматинцев за оказанное доверие и поддержку.
По его словам, работа была непростой.
"Мы проводили адресные встречи во дворах, в поликлиниках и т.д. Хочу поблагодарить наших горожан, что приняли участие в выборах. Данные, которые мы получили от наблюдателей: за меня проголосовало порядка 15-16 тысяч избирателей из 80 тысяч принявших участие. Это 20 процентов от числа прибывших. Остальные претенденты набрали и того меньше. У меня есть уверенность сказать, что победа осталась за нами, но дождемся официальных результатов".Ерлан Стамбеков
Напомним, 19 марта в Казахстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и местные маслихаты.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ