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Законодательство РК

По данным штаба, победа осталась за нами - Ерлан Стамбеков

По данным штаба, победа осталась за нами - Ерлан Стамбеков Фото: из личного архива Ерлана Стамбекова
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков на брифинге в Алматы поблагодарил алматинцев за оказанное доверие и поддержку.

По его словам, работа была непростой.

"Мы проводили адресные встречи во дворах, в поликлиниках и т.д. Хочу поблагодарить наших горожан, что приняли участие в выборах. Данные, которые мы получили от наблюдателей: за меня проголосовало порядка 15-16 тысяч избирателей из 80 тысяч принявших участие. Это 20 процентов от числа прибывших. Остальные претенденты набрали и того меньше. У меня есть уверенность сказать, что победа осталась за нами, но дождемся официальных результатов".Ерлан Стамбеков

Напомним, 19 марта в Казахстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и местные маслихаты.

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Выборы в Мажилис Алматы
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