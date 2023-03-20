По данным штаба, победа осталась за нами - Ерлан Стамбеков

Фото: из личного архива Ерлана Стамбекова

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков на брифинге в Алматы поблагодарил алматинцев за оказанное доверие и поддержку.

По его словам, работа была непростой. "Мы проводили адресные встречи во дворах, в поликлиниках и т.д. Хочу поблагодарить наших горожан, что приняли участие в выборах. Данные, которые мы получили от наблюдателей: за меня проголосовало порядка 15-16 тысяч избирателей из 80 тысяч принявших участие. Это 20 процентов от числа прибывших. Остальные претенденты набрали и того меньше. У меня есть уверенность сказать, что победа осталась за нами, но дождемся официальных результатов". Ерлан Стамбеков Напомним, 19 марта в Казахстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и местные маслихаты. Читайте также Синоптики прогнозируют на большей части Казахстана ясную погоду 21 марта В МЧС рассчитали нормы минимального жизнеобеспечения населения в зоне ЧС 1,2 миллиона клиентов Kaspi.kz получили компенсацию государства по депозитам

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