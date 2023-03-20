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Доллар подорожал на торгах 20 марта

деньги, валюта, курс Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,36 тенге, поднявшись на 2,15 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня cнизился и составил 66,71 тенге (-0,52) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 490,51 тенге, рубля – 6,02 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461 - 465 тенге, евро – по 494 - 501 тенге, российские рубли – по 5,75 - 6 тенге.

Стоимость нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель впервые с 20 декабря 2021 года. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18%, до 70,65 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI – на 3,14%, до 64,83 доллара.

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