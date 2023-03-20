В поселке Коянды Акмолинской области презентовали новый детский сад

Детский сад на 280 мест распахнул свои двери в селе Коянды Целиноградского района.

"В канун светлого весеннего праздника Наурыз состоялось торжественное открытие нового детского сада "Ай-Көркем" с участием руководителя образования Акмолинской области Бейбита Жусупова, акима района Бахитбека Оспанбекова, руководителя районого отдела образования С. Искакова в селе Коянды Целиноградского района. Дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест, в котором будет функционировать 13 групп с государственным языком обучения". Пресс-служба акимата Акмолинской области

Сообщается, что в детском саду имеются все условия для многостороннего развития ребенка. Все групповые комнаты, а также музыкальный зал, физкультурный зал и столовая оснащены необходимым оборудованием.

Кроме основных воспитателей с малышами будут заниматься профильные специалисты такие как, инструктор по физкультуре, логопед и хореограф.

К слову, на сегодня в районе функционируют 70 дошкольных организаций, в том числе 11 государственных детских садов, 46 частных детских садов и 13 мини-центров.