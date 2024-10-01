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В пристоличном регионе Акмолинской области презентовали четвертую комфортную школу

В пристоличном регионе Акмолинской области презентовали четвертую комфортную школу, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 12:48 Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
В области активно реализуется инициированный главой государства национальный проект "Комфортная школа", в рамках которого свои двери распахнула еще одна организация образования в селе Акмол Целиноградского района.

Как сообщает пресс-служба акима Акмолинской области, в церемонии открытия приняли участие аким области Марат Ахметжанов и министр просвещения Гани Бейсембаев.

"Школа рассчитана на 1200 мест в одну смену. Здесь предусмотрены 93 кабинета, среди которых четыре компьютерных, семь специализированных кабинетов, два спортзала, столовая, библиотека, хореографический зал", – сообщили в акимате.

Поздравляя с открытием школы аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что в новом учебном году в регионе открылись пять школ, четыре из которых построены по Национальному проекту "Комфортная школа".

"Проект решает проблему нехватки мест в школах, создает комфортную среду для учащихся и педагогов. Как известно, в Целиноградском районе, расположенном недалеко от столицы, долгое время наблюдались проблемы миграции населения и из-за роста демографии в школах возникла нехватка мест для учащихся. Поэтому при планировании строительства данному району уделялось большое внимание. Важно создать благоприятную среду для обучения и воспитания детей, а также продолжить эффективную профилактическую, информационную работу совместно с родителями в рамках принятой программы "Біртұтас тәрбие", – подчеркнул Марат Ахметжанов.
В пристоличном регионе Акмолинской области презентовали четвертую комфортную школу, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 12:48

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

"Ключевая роль в повышении качества образования принадлежит педагогическим кадрам. С прошлого года в стране реализуется программа по отбору и подготовке руководителей нового формата "1000 лидеров изменений в образовании". На сегодня более 130 претендентов назначены директорами комфортных школ. Приоритетным направлением остается воспитательная работа", – отметил министр.

Также аким области и глава профильного ведомства проверили организацию школьного питания и обеспечение безопасности детей. Отдельно был презентован центр педагогической поддержки родителей, клуб Совета отцов и "Даналық мектебі", реализуемых в рамках программы "Біртұтас тәрбие". Их открытие направлено прежде всего на развитие позитивного родительства, усиление взаимодействия школы и семьи в воспитании детей и патриотизма.

Напомним, с начала учебного года в регионе было презентовано пять школ, из них четыре являются комфортными.

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