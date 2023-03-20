Новолуние 21 марта: что можно и чего нельзя делать
Ясновидящая Галина Янко отметила, что 21 марта 2023 года окажется идеальным днем для выполнения масштабных целей. Все потому, что небесное светило пребывает во власти уверенного и амбициозного Овна. Именно поэтому наибольшую пользу от рокового новолуния получат те, кто не боится рисковать и жаждет успеха.
В эту дату не избежать резких и импульсивных поступков, тщательно обдумывайте все шаги и откажитесь от необоснованной резкости, несмотря на то, что неугомонный Овен будет диктовать свои правила.
"Идите к поставленным целям уверенно и без сомнений, ведь новолуние заряжено на успех в профессиональных делах", - сказала Галина Янко.
В личной сфере, напротив, нужно быть тактичным. Не стоит говорить лишнего, чтобы не спровоцировать конфликт.
Что можно делать:
- покорять новые карьерные горизонты;
- добиваться профессионального успеха;
- создавать и разрабатывать новые проекты;
- проводить время с близкими людьми;
- посвятить время себе;
- обращать внимание на свою интуицию.
Чего нельзя делать:
- устраивать конфликты, скандалы и принимать импульсивные решения;
- намечать романтические свидания на указанный день;
- торопить происходящие события;
- проводить заметные эксперименты со своей внешностью;
- обманывать и манипулировать, раздражаться;
- намечать важные встречи, поездки или командировки.
В период рокового новолуния очень важно отказаться от всего, что причиняет эмоциональную боль. Нужно решить старые дела или закрыть определенные вопросы. День весеннего равноденствия открывает большие возможности и перспективы, пишет "Вечерняя Москва".
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