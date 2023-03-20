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Новолуние 21 марта: что можно и чего нельзя делать

человек, фонарь Фото: pexels
Грядет редкий с астрологической точки зрения день, когда Луна будет находиться в Овне во время весеннего равноденствия. Сочетание двух важных событий не останется незамеченным, наделив 21 марта особой энергетикой, сообщает Zakon.kz.

Ясновидящая Галина Янко отметила, что 21 марта 2023 года окажется идеальным днем для выполнения масштабных целей. Все потому, что небесное светило пребывает во власти уверенного и амбициозного Овна. Именно поэтому наибольшую пользу от рокового новолуния получат те, кто не боится рисковать и жаждет успеха.

В эту дату не избежать резких и импульсивных поступков, тщательно обдумывайте все шаги и откажитесь от необоснованной резкости, несмотря на то, что неугомонный Овен будет диктовать свои правила.

"Идите к поставленным целям уверенно и без сомнений, ведь новолуние заряжено на успех в профессиональных делах", - сказала Галина Янко.

В личной сфере, напротив, нужно быть тактичным. Не стоит говорить лишнего, чтобы не спровоцировать конфликт. 

Что можно делать:

  • покорять новые карьерные горизонты;
  • добиваться профессионального успеха;
  • создавать и разрабатывать новые проекты;
  • проводить время с близкими людьми;
  • посвятить время себе;
  • обращать внимание на свою интуицию.

Чего нельзя делать:

  • устраивать конфликты, скандалы и принимать импульсивные решения;
  • намечать романтические свидания на указанный день;
  • торопить происходящие события;
  • проводить заметные эксперименты со своей внешностью;
  • обманывать и манипулировать, раздражаться;
  • намечать важные встречи, поездки или командировки.

В период рокового новолуния очень важно отказаться от всего, что причиняет эмоциональную боль. Нужно решить старые дела или закрыть определенные вопросы. День весеннего равноденствия открывает большие возможности и перспективы, пишет "Вечерняя Москва"

Эксперт Светлана Пекарская назвала признаки весеннего обострения. 

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