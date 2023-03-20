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Кандидат в депутаты Бакытжан Базарбек озвучил дальнейшие планы

Кандидат в депутаты Бакытжан Базарбек назвал свои дальнейшие планы Фото: из личного архива Бакытжана Базарбека
В Алматы во время пресс-конференции кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек заверил, что продолжит работу, начатую им по возврату земель в государственную собственность после получения депутатского мандата.

Его штаб уверен в победе своего кандидата согласно данным собственных наблюдателей, которые работали на избирательных участках.

"Во всех регионах страны мы вернули в госсобственность более 3 млн га общественных территорий. В частности, речь идет о Бутаковском ущелье, обсерватории и Каменском плато. В настоящее время мы работаем над возвращением в госсобственность участков в русле реки Ерменсай, военного госпиталя, центральной площади и других, которые незаконно находятся в частной собственности. Также по 27 земельным участкам отменены решения по Иле-Алатаускому национальному парку, находившемуся в частных руках".Бакытжан Базарбек

По его словам, он продолжит свою работу по возврату земель, особый акцент будет сделан на возврате в госсобственность земель сельхозназначения.

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