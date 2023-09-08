Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Поджигателей коляски Бакытжана Базарбека разыскивает полиция Алматы

Депутату Базарбеку сожгли коляску в Алматы Фото: Facebook/bbazarbek
Полиция Алматы устанавливает причастных к поджогу детской коляски, принадлежащей семье депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП города Алматы сообщили, что полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу детской коляски, которая принадлежит семье депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека. Факт сожжения коляски, которая стояла возле квартиры мажилисмена в Алматы, правоохранительные органы подтвердили.


"Осуществлен выезд следственно-оперативной группы УП Медеуского района. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Данный факт зарегистрирован", – сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее Бакытжан Базарбек опубликовал в соцсетях фотографию сожженной коляски и заявил, что считает этот инцидент "напоминанием" со стороны недоброжелателей. Он добавил, что благодаря камерам видеонаблюдения в подъезде установить подозреваемых должно быть нетрудно.

"Сегодня неизвестные сожгли нашу коляску перед нашей квартирой в Алматы. Видимо, мне напоминают, что резво Новый Казахстан в Парламенте строить нельзя", – написал депутат.

В июне стало известно, что автомобиль районного судьи подожгли в ЗКО.

Читайте также

Житель Актюбинской области проиграл зарплату отца и покончил с собой

Столпотворение в столичной школе разъяснили в акимате: Это был организационный момент

Погрязший в долгах директор микрофинансовой организации ограбил собственную контору в Таразе

Никита Дробны
Мажилис Парламента РК Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
В ПДД ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления