Поджигателей коляски Бакытжана Базарбека разыскивает полиция Алматы

Полиция Алматы устанавливает причастных к поджогу детской коляски, принадлежащей семье депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП города Алматы сообщили, что полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу детской коляски, которая принадлежит семье депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека. Факт сожжения коляски, которая стояла возле квартиры мажилисмена в Алматы, правоохранительные органы подтвердили.





"Осуществлен выезд следственно-оперативной группы УП Медеуского района. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Данный факт зарегистрирован", – сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее Бакытжан Базарбек опубликовал в соцсетях фотографию сожженной коляски и заявил, что считает этот инцидент "напоминанием" со стороны недоброжелателей. Он добавил, что благодаря камерам видеонаблюдения в подъезде установить подозреваемых должно быть нетрудно.

"Сегодня неизвестные сожгли нашу коляску перед нашей квартирой в Алматы. Видимо, мне напоминают, что резво Новый Казахстан в Парламенте строить нельзя", – написал депутат.

В июне стало известно, что автомобиль районного судьи подожгли в ЗКО.