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В Казахстане изменились правила распределения мест в общежитиях колледжей и профессиональных лицеев

изменились правила предоставления мест в общежитиях Фото: pexels
Министр просвещения своим приказом внес изменения в Правила распределения мест в общежитиях организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, государственная услуга по предоставлению мест в общежитиях оказывается бесплатно на основании заявления по установленной форме.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

  • организации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиППО);
  • веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

Места предоставляются по итогам рассмотрения конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются:

  • представитель руководящего состава организации – заместитель руководителя организации ТиППО, курирующий вопросы проживания обучающихся в общежитии;
  • представители общественных организаций – профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе;
  • представители органов студенческого самоуправления;
  • заведующие дневными отделениями;
  • представители структурного подразделения организации, курирующие вопросы молодежной политики.

Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитиях организаций ТиППО на основании заявления по установленной форме согласно или на основании заявления, поданного в электронном виде на портал, с приложением документов.

В частности, необходимо представить следующие документы:

  • заявление на имя руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования о предоставлении места в общежитии;
  • документ о статусе кандаса;
  • документ, удостоверяющий личность (для идентификации).

При обращении на портал:

  • заявление о предоставлении места в общежитии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП заявителя;
  • электронная копия документа о статусе кандаса.

В случаях представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия организация ТиППО отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов.

Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом оснований и очередности в следующем приоритетном порядке:

  1. лица с ограниченными возможностями в развитии, лица с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью;
  2. лица из числа молодежи, оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, лица, приравненные по льготам к участникам и лицам с инвалидностью ВОВ, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасы;
  3. обучающиеся в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін – 2050");
  4. обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в соответствии с государственным образовательным заказом, имеющие высокий балл по итогам конкурса или собеседования, проведенных организацией образования;
  5. обучающиеся из числа учащихся старших курсов, имеющие высокие результаты в учебной, научной и общественной работе.

При равенстве баллов по итогам зачисления, проведенных организацией образования, учитывается материальное положение обучающегося, при предоставлении справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи, материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников.

Результатом госуслуги является направление о предоставлении общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, либо мотивированный отказ.

Форма предоставления результата оказания госуслуги: электронная (частично автоматизированная)/бумажная.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2023 года.

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