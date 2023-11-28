Правила распределения мест в общежитиях вузов изменили в Казахстане

Министр образования и науки приказом от 13 ноября 2023 года внес изменения в Правила распределения мест в общежитиях организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что конкурсная комиссия распределяет места в общежитии с учетом оснований и очередности в следующем приоритетном порядке:

лицам с ограниченными возможностями в развитии, инвалиды и инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних, лица, у которых один или оба родителя являются инвалидами;

лицам из числа молодежи, оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, лица, приравненные по льготам к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасы;

обучающимся, в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін - 2050");

обучающмеся, зачисленным на первый курс, обладающие знаком "Алтын белгі", имеющим сертификат победителя или призера Президентской, международной и республиканской олимпиады или конкурса, а также абитуриентам, окончившим организацию с отличием с подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат, диплом);

обучающимся, принятым на обучение на первый курс в соответствии с государственным образовательным заказом, имеющим высокий балл по итогам Единого национального тестирования или Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных организацией.

обучающимся из числа учащихся старших курсов, имеющие высокие результаты в учебной, научной и общественной работе.

При этом уточняется, что при равенстве баллов по итогам Единого национального тестирования или Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных организацией, учитывается материальное положение обучающегося, при предоставлении справки, подтверждающей принадлежность семьи к получателям государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и другим категориям обучающихся и воспитанников.

Конкурсная комиссия проводит распределение мест в общежитиях поэтапно:

в конце учебного года (июль) обучающимся в следующем учебном году на всех курсах, кроме первого;

в начале учебного года (август) обучающимся, зачисленным для обучения на первый курс и в порядке перевода из других учебных заведений;

в течение учебного года по мере необходимости – в соответствии с изменениями контингента обучающихся, проживающих в общежитиях, а также для обоснованного заселения переведенных или восстановленных обучающихся.

На основании сформированного списка для проживания в общежитии за подписью председателя комиссии обучающемуся выдается направление о предоставлении места в общежитиях ТиПО или ОВПО, либо мотивированный отказ.

При обращении через портал в "личном кабинете" заявителя результат о предоставлении места в общежитии либо мотивированный отказ по предоставлению госуслуги направляется в форме электронного документа подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица ТиПО или ОВПО.

Какие документы необходимы для оказания госуслуги

заявление на имя руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования о предоставлении места в общежитии; документ о статусе кандаса документ, удостоверяющий личность, или электронный документ посредством сервиса цифровых документов (для идентификации).

На портале:

заявление о предоставлении места в общежитии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП заявителя;

электронная копия документа о статусе кандаса.

При этом уточняется, что информацию о документах, удостоверяющих личность или электронный документ посредством сервиса цифровых документов (для идентификации), справку о составе семьи, при наличии семьи, свидетельство о смерти родителя (родителей), справку о наличии в семье 4-х и более детей, справку о подтверждении инвалидности, справку о подтверждении права для получения государственной адресной социальной помощи, вуз получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Приказ вводится в действие с 8 декабря 2023 года.

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