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В Шымкенте открылся новый ипподром

В Шымкенте открылся новый ипподром Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
В канун Наурыза в Шымкенте введен в эксплуатацию новый ипподром, сообщает Zakon.kz.

На торжественном мероприятии, посвященном открытию нового объекта, с приветственным словом выступили аким Шымкента Мурат Айтенов и генеральный директор BI GROUP Айдын Рахимбаев, компания которого построила объект.

"Полтора года назад мы обещали шымкентцам построить новый, современный, соответствующий международным стандартам ипподром. Мы выполнили это обещание. Это самый большой ипподром в Казахстане", - сказал А. Рахимбаев.


В Шымкенте открылся новый ипподром

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент


Аким города Мурат Айтенов поблагодарил руководство BI GROUP за строительство спортивного комплекса за счет собственных средств.

"Сегодня мы являемся свидетелями открытия нового, большого, современного ипподрома. Он положительно повлияет на развитие национального спорта. Ипподром придаст новый импульс развитию национальных видов спорта, в том числе конного, не только в Шымкенте, но и во всем Казахстане. В честь открытия здесь состоятся международные соревнования по национальным видам спорта. В них примут участие более одной тысячи спортсменов, в том числе 126 зарубежных", - сказал М. Айтенов.


В Шымкенте открылся новый ипподром

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент


Программу торжественного открытия ипподрома посетили гости из разных регионов страны, общественные деятели, руководство национальной Ассоциации спорта, горожане.

Отметим, новый ипподром располагает самой большой скаковой дорожкой в Казахстане. Трибуны рассчитаны на 1500 зрителей, имеются манежи с конной ареной, ветеринарный блок, парковка на более 300 автомобилей. Есть открытая терраса.


В Шымкенте открылся новый ипподром

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент


Длина скаковой трассы - 2012 метров. Площадки для прыжков на лошадях устелены кварцевым песком и натуральными камнями.

Новый ипподром, построенный по мировым стандартам, станет одним из мест проведения международных спортивных и развлекательных соревнований в мегаполисе.





В Шымкенте открылся новый ипподром

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

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