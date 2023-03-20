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В дни Рамадана будут курсировать автобусы из крупных мечетей Астаны

Астана, священный месяц, мечети Фото: Zakon.kz
Руководитель управления по делам религий Астаны Нурдаулет Альмуханов на брифинге рассказал, какие условия будут созданы в столице для верующих в священный месяц Рамадан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурдаулет Альмуханов отметил, в Астане функционируют 15 мечетей, зарегистрированных как филиал Духовного управления мусульман Казахстана. 

"Акиматом города Астаны с 22 марта по 20 апреля 2023 года в целях обеспечения населения общественным транспортом в ночное время будут курсировать автобусы из крупных мечетей столицы до 00:30. В дни месяца Рамадан по актуальным религиозным вопросам можно круглосуточно получать информацию через Call-center "109". Нурдаулет Альмуханов

Он напомнил, что в этом году месяц Рамадан пройдет с 23 марта по 20 апреля. Праздник "Ораза айт" запланирован на 21 апреля.

"В этом году ораза длится 29 дней. Ночь с 17 на 18 апреля обозначена как "Қадір түні".Нурдаулет Альмуханов

Размер фитр-садака установлен в размере 535 тенге. 

Ранее представители ДУМК рассказали, что нельзя делать в месяц Рамадан.

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