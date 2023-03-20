Что нельзя делать в месяц Рамадан

Представители Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) на брифинге в СЦК рассказали о подготовке к месяцу Рамадан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб мүфти Сансызбай Шоканов рассказал, что нельзя делать в период священного месяца.



"Мы в этот период не должны забывать о двух основных вещах. В священный месяц мы должны помнить о долге, а также воздержаться от еды, питья и близких отношений от рассвета до заката". Заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб мүфти Сансызбай Шоканов

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы рассказал, что в этот период нужно духовно очищаться. В этот период требуется простое соблюдение поста.

"Нужно отгонять от себя дурные мысли, не употреблять нецензурную брань, воздержаться от сплетен. И в целом воздерживаться от всего того, что считается греховным. 30 дней человек себя должен воспитывать". Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

Он также отметил, что нельзя считать нарушением поста, если человек на проснулся на предрассветное угощение. Но эту процедуру он рекомендует все же соблюдать, так как это благоприятно скажется на организме человека. Но если человек проспал, то можно, по его словам, продолжать соблюдать пост. Он также рекомендует людям, которые весь день голодали в вечернее время, на "ауызашар" не употреблять тяжелую, жирную пищу.

"Таким образом мы можем навредить своему здоровью. Рекомендуется легкая, диетическая пища. Рекомендуем не наедаться сильно. Нельзя также в этот период употреблять спиртные напитки". Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб мүфти Сансызбай Шоканов рассказал, что священный месяц - это время прощения грехов. По его словам, в этот месяц нужно делать пожертвования.

Он отдельно упомянул три вида милостыни, которые относятся непосредственно к месяцу Рамадан:

Фидия садака – милостыня, которую отдают те люди, которые вследствие болезни не могут держать пост и нет надежды, что они смогут его восполнить в будущем;

Садака аль-фитр – обязательное пожертвование, которое нужно отдать до наступления праздничной молитвы Ураза-Байрам;

Закят – обязательная милостыня, которую выплачивают раз в год люди, имеющие определенный уровень достатка.

"Фитр-садака должны делать все, у кого есть материальные возможности. Его можно выплачивать в натуральном виде, принеся зерно, ячмень, муку, изюм и финики, а также хурму. Мука, зерно и изюм по 2 кг, а ячмень и хурма - по 4 кг. Для удобства людей в этом году фитр-садака была установлена в размере 535 тенге на человека". Заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб мүфти Сансызбай Шоканов

Он сказал, что пожертвование делается в пользу малоимущих граждан.

"Фидия делают люди, которые в силу разных обстоятельств не могут держать Оразу. Сразу скажу, нельзя так думать, что сделаешь Фидия и можно не держать Оразу, это ошибочное суждение. Все люди, которые не могут держать Оразу, делятся на три группы. Первые - те, кто здоров. Они обязаны соблюдать Оразу. Вторая группа - те, кто болен. Например, он болен ОРВИ, гриппом и если есть риск ухудшения состояния, если он будет соблюдать пост, то ему разрешается прервать Оразу. Также могут не держать пост беременные и кормящие. Третья группа - пожилые и люди, у которых есть тяжелые заболевания, которым врачи запрещают соблюдать пост. Вот эти люди вправе преподнести Фидия. Его можно отдать, покормив того, кто держит Оразу. У кого есть возможность - вносят 3 тыс тенге, малоимущие, пенсионеры дают сумму, равную той, которая получается, когда 535 тенге умноженную на 30". Заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб мүфти Сансызбай Шоканов



По его словам, в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения. 21 апреля – праздник Курбан-Байрам. В этом году фитр-садака была установлена в размере 535 тенге на человека.





По его словам, размер пожертвования фитр-садака определялся исходя из общей цены двух килограммов муки по всей стране. Также можно выплачивать фитр-садака по цене фиников и изюма.

"Согласно Шариату, пост в месяц Рамадан является обязанностью каждого мусульманина, достигшего половой зрелости и находящегося в здравом уме. Однако пассажирам, больным или нездоровым людям разрешается отложить соблюдение поста, если они опасаются осложнений от своего недуга. Также временно не поститься могут беременные или кормящие ребенка женщины".

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

Отмечается, что при Духовном управлении мусульман Казахстана открыт Религиозно-информационный центр для разъяснения вопросов, связанных с постом и общерелигиозными вопросами.



