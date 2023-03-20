О позитивном взаимодействии на избирательных участках рассказали турецкие наблюдатели

На площадке Общегородского пресс-центра по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК и Маслихата города Алматы состоялась пресс-конференция с участием наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщает Zakon.kz.

Эксперты осуществляют наблюдение на избирательных участках города Алматы. Представители тюркской страны отметили, что выборный процесс в Алматы прошел на высоком уровне, в мирной и спокойной обстановке.

“Мы находились в городе Алматы, наносили визиты и разговаривали с представителями разных партий. Особое внимание обращали работе избирательных комиссий. Все это время, как мы наблюдали за выборным процессом отметили прозрачность, профессионализм. Мы не обнаружили никаких проблем”, - отметил депутат генеральной Ассамблеи Великого национального собрания Турции Ибрахим Айдемир.

Турецкая делегация следила и за явкой на избирательные участки, и отметила активность горожан. Также они добавили, что для избирателей взрослого возраста и людям с особыми потребностями были предоставлены все возможности для голосования.



Также спикер поделился трогательным моментом, когда им пришлось утешать ребенка, которого не пропустили в кабинку с матерью на одном из избирательных участков в центре города.





“Что касается этого момента, мать хотела проголосовать, маленький ребенок, остался вне кабинки и заплакал. Мы действительно умилялись, что ребенок один остался вдалеке от матери и заплакал, успокоили его”, - рассказал он.

Процедура голосования по словам эксперта, прошла открыто и прозрачно. Они также отметили, что в некоторых избирательных участках люди готовились к празднованию Наурыза, что не осталось незамеченным.



Под конец брифинга, представители делегации поздравили алматинцев с предстоящим праздником Наурыз и пожелали процветания Казахстану.