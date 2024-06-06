Спикеры парламентов ТюркПа обсудили принятие ряда модельных законов

6 июня в столице Азербайджана состоялось ХІІІ пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) и заседание Совета ассамблеи. В мероприятиях приняла участие делегация парламента Казахстана во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым, сообщает Zakon.kz.

Нынешняя встреча глав парламентов тюркских государств была посвящена теме "Зеленые горизонты для Тюркского мира: роль парламентов в реализации зеленой повестки дня".

Визит начался со встречи президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева с главами парламентских делегаций. Лидер Азербайджана отметил роль законодателей в успешной интеграции тюркских государств. Спикер Мажилиса передал теплые слова приветствия и добрые пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Т. Таныбаева

"Сегодня взаимодействие Казахстана и Азербайджана носит образцовый характер. Залогом нашего успешного сотрудничества является тесный доверительный диалог между Касым-Жомартом Кемелевичем и вами. Парламенты Казахстана и Азербайджана работают в таком же духе доверия и сотрудничества", – заявил Ерлан Кошанов.

На заседании Совета ТюркПА Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял председательство в организации.

Выступая на пленарной сессии, спикер Мажилиса отметил, что ТюркПА была создана по инициативе Казахстана как парламентская площадка для укрепления тюркского единства. И уже более 15 лет организация успешно реализует эту миссию.

Фото: Т. Таныбаева

Подчеркивая актуальность темы заседания, Ерлан Кошанов сказал, что переход к зеленой энергетике и углеродная нейтральность являются общими целями климатической повестки дня для всех стран-участниц организации.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание этим вопросам. Наша страна ведет работу, направленную на достижение обязательств международных договоров по климату. Так, в прошлом году была утверждена и активно реализуется стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Разрабатываются новые Водный и Налоговый кодексы, учитывающие "зеленую повестку". Парламент полностью вовлечен в эту работу", – сказал Ерлан Кошанов.

Он также проинформировал об исполнении национального проекта "Жасыл Қазақстан", в рамках которого стартовали масштабные проекты по защите экосистем и выразил поддержку инициативам Азербайджана в борьбе с изменением климата. В этой связи председатель Мажилиса пожелал Азербайджану успешного проведения Саммита 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Фото: Т. Таныбаева

Спикер Мажилиса также обратил внимание участников на необходимость формирования общего видения к стандартам товаров и услуг зеленой экономики.

На заседании участники также обсудили ряд модельных законов для стран ТюркПА. Среди них проекты законов о защите персональных данных, подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда, торговых представительствах, об основах безопасности и качестве продукции, а также об ограничении употребления табачных изделий.

Фото: Т. Таныбаева

Помимо основной сессии, на площадке XIII Ассамблеи прошли заседания группы женщин-парламентариев, молодежной группы, а также встреча руководителей аппаратов парламентов стран ТюркПА.

По итогам ХІІІ пленарного заседания ТюркПА участники приняли Бакинскую декларацию.

Также в день заседания спикеры парламентов почтили память лидера азербайджанской нации Гейдара Алиева и возложили цветы к Вечному огню.