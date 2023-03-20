Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Китай и Россия, как крупные державы и постоянные члены Совета безопасности ООН, играют важную роль в международных делах, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил по прибытии в Москву 20 марта 2023 года, пишет ТАСС.

"В далеко не спокойном мире Китай готов с Россией решительно отстаивать ооноцентричную международную систему, стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве и основополагающих нормах международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН, придерживаться подлинной многосторонности, продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении". Си Цзиньпин

Он добавил, что ожидает во время визита обстоятельно обменяться мнениями с Владимиром Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, а также наметить план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества.

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху". Си Цзиньпин

Глава КНР заявил, что Пекин и Москва являются добрыми соседями и надежными партнерами.

"Очень рад по приглашению президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом. От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. Китай и Россия - добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками". Си Цзиньпин

Он обратил внимание на то, что 10 лет назад в ходе его первого визита в Россию на посту председателя КНР они с Владимиром Путиным открыли новую страницу всестороннего развития китайско-российских отношений.

"В течение этих 10 лет двусторонние связи укреплялись и развивались на основе неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, создали новый образец межгосударственных отношений в духе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества". Си Цзиньпин

Председатель Китая отметил, что между двумя странами постоянно углубляется политическое взаимодоверие, расширяется практическое сотрудничество, ведется тесное и эффективное взаимодействие на международной арене.

