Грузовик со строительным мусором снес забор и перевернулся на дороге в Алматы

Грузовой автомобиль Mercedes Actros перевернулся в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на улице Сагадата Нурмагамбетова. Mercedes Actros, груженный строительным мусором, двигался вниз по пологому спуску.

Рядом разбирается старое здание.

По словам очевидцев, водитель пытался объехать открытый люк на дороге, но маневр оказался слишком резким, автомобиль стал раскачиваться. Дальнейший спуск стал еще более пологим и машину понесло вниз. Грузовик снес забор частного жилого дома, едва не врезался в магазин, где, по счастливой случайности, не было ни людей, ни машин, и опрокинулся на бок.

Водитель не получил серьезных травм, выбрался самостоятельно.

Движение по улице Нурмагамбетова понемногу восстанавливается, но все еще затруднено. На месте работают сотрудники дорожной полиции.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz



