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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Сильный ветер перевернул грузовик на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Грузовик , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 18:42 Фото: polisia.kz
26 декабря 2024 года около 16:00 на 939-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск сильный порыв ветра перевернул грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz, сообщает Zakon.kz.

Водитель транспортного средства в ДТП не пострадал.

Вместе с тем полицейские обратились к водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и снижать скорость при сильных порывах ветра или плохой видимости.

Также по возможности при таких погодных условиях следует избегать дальних поездок.

Между тем 23 декабря на одной из центральных улиц Павлодара в результате ДТП образовался стихийный каток.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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