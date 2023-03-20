Кто из одномандатников Алматы, Астаны и областей прошел в Мажилис

Фото: Zakon.kz

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров 20 марта 2023 года озвучил предварительные данные по кандидатам в депутаты Мажилиса, победившим на выборах по одномандатным округам, сообщает Zakon.kz.

По округам: Округ №1 Астана - Даулет Турлыханов;

Округ №2 Астана - Даулет Мукаев;

Округ №3 Алматы - Ермурат Бапи;

Округ №4 Алматы - Стамбеков Ерлан;

Округ №5 Алматы - Бақытжан Базарбек;

Округ №6 Шымкент - Исабеков Данабек;

Округ №7 Шымент - Болатбек Нажиметдинулы;

Округ №8 Абайской области - Нуртай Сабильянов;

Округ №9 Акмолинская область - Айна Мусыралимова;

Округ №10 Актюбинская область - Казыбек Алишев;

Округ №11 Алматинская область - Ардак Назаров;

Округ №12 Алматинская область - Данияр Казкарауов;

Округ №13 Атырауская область - Адиль Жубанов;

Округ №14 ЗКО - Абзал Куспан;

Округ №15 Жамбылская область - Искандиров Мукаш;

Округ №16 Жамбылская область - Гульдара Нурумова (экс-депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва);

Округ №17 Жетысуской области - Руслан Кожасбаев;

Округ №18 Карагандинская область - Кудайберген Бексултанов;

Округ №19 Карагандинская область - Арман Калыков;

Округ №20 Костанайская область - Еркін Әбіл;

Округ №21 Кызылординская область - Мархабат Жайымбетов;

Округ №22 Мангистауская область - Жаңбыршын Еділ (экс депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва);

Округ №23 Павлодарская область - Амантай Жаркынбек;

Округ №24 СКО - Еркебулан Мамбетов;

Округ №25 Туркестанская область - Кайрат Балабиев;

Округ №26 Туркестанская область - Ұласбек Сәдібеков;

Округ №27 Туркестанская - Темір Қырықбаев;

Округ №28 Улытауская область - Ерболат Сатыбалдин;

Округ №29 ВКО - Тұмашинов Лұкбек. Ранее Нурлан Абдиров объявил предварительные результаты выборов депутатов в Мажилис. Согласно данным ЦИК: за партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%;

за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%;

за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%;

за Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%;

за партию Respublica – 547 154, 8,59%;

за Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%;

за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%. Графу "Против всех" отметили 248 291 казахстанцев или 3,9%. Автор: Анастасия Прилепская Читайте также Об улучшении ситуации на казахстанско-китайской границе заявили в правительстве В Таразе проходит чемпионат по тоғызқұмалақ Акцию по уборке агитплакатов запустила партия Amanat

Следите за новостями zakon.kz в: