Кто из одномандатников Алматы, Астаны и областей прошел в Мажилис
Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров 20 марта 2023 года озвучил предварительные данные по кандидатам в депутаты Мажилиса, победившим на выборах по одномандатным округам, сообщает Zakon.kz.
По округам:
- Округ №1 Астана - Даулет Турлыханов;
- Округ №2 Астана - Даулет Мукаев;
- Округ №3 Алматы - Ермурат Бапи;
- Округ №4 Алматы - Стамбеков Ерлан;
- Округ №5 Алматы - Бақытжан Базарбек;
- Округ №6 Шымкент - Исабеков Данабек;
- Округ №7 Шымент - Болатбек Нажиметдинулы;
- Округ №8 Абайской области - Нуртай Сабильянов;
- Округ №9 Акмолинская область - Айна Мусыралимова;
- Округ №10 Актюбинская область - Казыбек Алишев;
- Округ №11 Алматинская область - Ардак Назаров;
- Округ №12 Алматинская область - Данияр Казкарауов;
- Округ №13 Атырауская область - Адиль Жубанов;
- Округ №14 ЗКО - Абзал Куспан;
- Округ №15 Жамбылская область - Искандиров Мукаш;
- Округ №16 Жамбылская область - Гульдара Нурумова (экс-депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва);
- Округ №17 Жетысуской области - Руслан Кожасбаев;
- Округ №18 Карагандинская область - Кудайберген Бексултанов;
- Округ №19 Карагандинская область - Арман Калыков;
- Округ №20 Костанайская область - Еркін Әбіл;
- Округ №21 Кызылординская область - Мархабат Жайымбетов;
- Округ №22 Мангистауская область - Жаңбыршын Еділ (экс депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва);
- Округ №23 Павлодарская область - Амантай Жаркынбек;
- Округ №24 СКО - Еркебулан Мамбетов;
- Округ №25 Туркестанская область - Кайрат Балабиев;
- Округ №26 Туркестанская область - Ұласбек Сәдібеков;
- Округ №27 Туркестанская - Темір Қырықбаев;
- Округ №28 Улытауская область - Ерболат Сатыбалдин;
- Округ №29 ВКО - Тұмашинов Лұкбек.
Ранее Нурлан Абдиров объявил предварительные результаты выборов депутатов в Мажилис.
Согласно данным ЦИК:
- за партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%;
- за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%;
- за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%;
- за Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%;
- за партию Respublica – 547 154, 8,59%;
- за Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%;
- за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%.
Графу "Против всех" отметили 248 291 казахстанцев или 3,9%.
Автор: Анастасия Прилепская
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