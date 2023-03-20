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Кто из одномандатников Алматы, Астаны и областей прошел в Мажилис

Кто из самовыдвиженцев прошел в Мажилис Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров 20 марта 2023 года озвучил предварительные данные по кандидатам в депутаты Мажилиса, победившим на выборах по одномандатным округам, сообщает Zakon.kz.

По округам:

  • Округ №1 Астана - Даулет Турлыханов;
  • Округ №2 Астана - Даулет Мукаев;
  • Округ №3 Алматы - Ермурат Бапи;
  • Округ №4 Алматы - Стамбеков Ерлан;
  • Округ №5 Алматы - Бақытжан Базарбек;
  • Округ №6 Шымкент - Исабеков Данабек;
  • Округ №7 Шымент - Болатбек Нажиметдинулы;
  • Округ №8 Абайской области - Нуртай Сабильянов;
  • Округ №9 Акмолинская область - Айна Мусыралимова;
  • Округ №10 Актюбинская область - Казыбек Алишев;
  • Округ №11 Алматинская область - Ардак Назаров;
  • Округ №12 Алматинская область - Данияр Казкарауов;
  • Округ №13 Атырауская область - Адиль Жубанов;
  • Округ №14 ЗКО - Абзал Куспан;
  • Округ №15 Жамбылская область - Искандиров Мукаш;
  • Округ №16 Жамбылская область - Гульдара Нурумова (экс-депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва);
  • Округ №17 Жетысуской области - Руслан Кожасбаев;
  • Округ №18 Карагандинская область - Кудайберген Бексултанов;
  • Округ №19 Карагандинская область - Арман Калыков;
  • Округ №20 Костанайская область - Еркін Әбіл;
  • Округ №21 Кызылординская область - Мархабат Жайымбетов;
  • Округ №22 Мангистауская область - Жаңбыршын Еділ (экс депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва);
  • Округ №23 Павлодарская область - Амантай Жаркынбек;
  • Округ №24 СКО - Еркебулан Мамбетов;
  • Округ №25 Туркестанская область - Кайрат Балабиев;
  • Округ №26 Туркестанская область - Ұласбек Сәдібеков;
  • Округ №27 Туркестанская - Темір Қырықбаев;
  • Округ №28 Улытауская область - Ерболат Сатыбалдин;
  • Округ №29 ВКО - Тұмашинов Лұкбек.

Ранее Нурлан Абдиров объявил предварительные результаты выборов депутатов в Мажилис.

Согласно данным ЦИК:

  • за партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%;
  • за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%;
  • за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%;
  • за Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%;
  • за партию Respublica – 547 154, 8,59%;
  • за Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%;
  • за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%.

Графу "Против всех" отметили 248 291 казахстанцев или 3,9%.

Автор: Анастасия Прилепская

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