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В ЦИК Казахстана объявили предварительные результаты выборов

В ЦИК Казахстана объявили предварительные результаты выборов Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил предварительные результаты выборов депутатов в Мажилис и маслихаты, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительным результатам ЦИК:

  • за партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%;
  • за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%;
  • за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%;
  • за Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%;
  • за партию Respublica – 547 154, 8,59%;
  • за Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%;
  • за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%.

Графу "Против всех" отметили 248 291 казахстанцев или 3,9%.

В воскресенье, 19 марта, в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. На выборы в Мажилис были допущены семь политических партий.

По предварительным данным опросов exit-pol, в Мажилис прошли шесть партий:

  • Партия Amanat (53,33%).
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26%).
  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (8,87%).
  • Народная партия Казахстана (6,93%).
  • Партия Respublica (8,33%).
  • Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).

А вот партия зеленых "Байтак" не прошла. Она набрала минимальное число голосов (2,51%). Лидер партии Азаматхан Амиртаев после обнародования итогов exit-pol заявил, что "Байтак" будет продолжать работать по предложенной программе своими силами".

Автор: Анастасия Прилепская

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