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В Таразе проходит чемпионат по тоғызқұмалақ

Проходит в Таразе Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В областном центре стартовали масштабные соревнования по настольной игре тоғызқұмалақ, сообщает Zakon.kz.

В них принимают участие 350 юных спортсменов, представляющих 20 команд из 17 областей страны и городов Астаны, Алматы и Шымкента.


Проходит в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области


На торжественном открытии мероприятия выступили заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев, вице-президент Всемирной ассоциации тоғызқұмалақ Батырбек Кулекеев, руководитель управления спорта Арман Ташметов, государственный тренер РК по тоғызқұмалақ Даулет Абдикаримов.


Проходит в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области


Главным судьей чемпионата выступает Национальный спортивный судья высшей категории Ербол Нурханов.


Проходит в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области


Отметим, что в соревнованиях принимают участие 36 спортсменов из Жамбылской области.


Проходит в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области


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