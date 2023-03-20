В Таразе проходит чемпионат по тоғызқұмалақ
В них принимают участие 350 юных спортсменов, представляющих 20 команд из 17 областей страны и городов Астаны, Алматы и Шымкента.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
На торжественном открытии мероприятия выступили заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев, вице-президент Всемирной ассоциации тоғызқұмалақ Батырбек Кулекеев, руководитель управления спорта Арман Ташметов, государственный тренер РК по тоғызқұмалақ Даулет Абдикаримов.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Главным судьей чемпионата выступает Национальный спортивный судья высшей категории Ербол Нурханов.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Отметим, что в соревнованиях принимают участие 36 спортсменов из Жамбылской области.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области