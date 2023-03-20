За нарушения при голосовании наказаны 22 члена избиркомов в Казахстане

Во время голосования 18 членов территориальных и участковых избирательных комиссий (ТИК) оштрафованы за один тип нарушений, и еще четверо – за другой, все помогали проголосовать за других, передает Zakon.kz.

Как сообщил начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин, 18 членов ЦИК выдавали лишние бюллетени.







"18 членов избирательных комиссий привлечены к ответственности по 110 статье КоАП (Выдача гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц), предусматривающей штраф до 25 МРП или 86 250 тенге. Из них в Алматинской области – пятеро, в СКО – трое, В Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу – по два человека, в городах Алматы и Шымкент, в Актюбинской и Павлодарской областях – по одному". Азат Саргазин

Также за попытки проголосовать за других граждан привлечены к ответственности 17 граждан по статье 108 КоАП РК (Нарушение требования о равном избирательном праве). Из них четыре человека являлись членами участковых избирательных комиссий.

По его словам, всего за время избирательной кампании до сегодняшнего дня зарегистрировано всего 68 административных правонарушений, связанных с организацией и проведением выборов.

Ранее ЦИК запросил проверку у Генпрокуратуры после сообщений о нарушениях.