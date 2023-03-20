ЦИК запросил проверку у Генпрокуратуры после сообщений о нарушениях
Как заявил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, в связи с распространением информационных материалов о возможных нарушениях в соцсетях и мессенджерах, а также поступлением таких обращений в избирательные комиссии от граждан, наблюдателей политических партий, направлен запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки и правовой оценки.
"По официальной информации Генеральной прокураторы на день голосования зафиксированы нарушения со стороны 34 человек. Среди них - 5 человек в день выборов проводили предвыборную агитацию. В период запрета - 12 человек проводили агитацию, и все они были привлечены к ответственности, к сожалению". Начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры республики Азамат Саргазин
По его словам, до сих пор сохраняется традиция семейного голосования, то есть традиция голосования за членов себе и других близких. Эти факты имели место, несмотря на систематическое постоянное электоральное обучение.
Ранее Генпрокуратура уже сообщала о нарушениях на выборах, когда выдавали бюллетени для голосования за родственников.
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил предварительные результаты выборов депутатов в Мажилис и маслихаты.