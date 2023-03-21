Тимофей Скатов одержал первую победу в карьере на "Мастерсе"

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов вышел в финал квалификационного раунда крупного турнира ATP 1000 на кортах американского Майами. Для него это первый успех в его карьере на столь крупных соревнованиях, где призовой фонд составляет около 9 млн долларов США, сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Петропавловска Тимофей Скатов, который ныне располагается на 155-ой позиции мужского мирового рейтинга, успешно стартовал в отборочном этапе турнира в Майами. 22-летний теннисист в первом круге "квалификации" в двух партиях сумел переиграть опытного эквадорца Эмилио Гомеса - 6:2, 6:2. Соперник Тимофея является 96-ой ракеткой ATP. Для своего успеха североказахстанец затратил 1 час и 27 минут игрового времени.

Далее на пути Скатова будет победитель матча Фэлипе Мелигени Алвес (Бразилия) - Николоз Басилашвили (Грузия). В случае победы в этом поединке, казахстанец впервые сможет сыграть в основной сетке "Мастерса".

