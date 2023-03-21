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Испуганная косуля забежала на улицу в Костанае

Забежала в Костанай Фото: пресс-служба ДП Костаная
Испуганная косуля случайно забежала на улицу Костаная. Выбраться животному помогли сотрудники полиции, сообщает Zakon.kz.

Звонок от одного из жителей города поступил на пульт "102" 19 марта в 17:38.

Он рассказал, что по улице Карбышева, возле предприятия "Стеклоцентр", бегает косуля.

На место прибыл автопатруль в составе Айдарбека Садырова и Жаслана Тохтарова.

"По прибытии мы увидели косулю, которая застряла в заборе. Так как это очень пугливое животное, мы аккуратно вытащили ее и поместили в служебный автомобиль, связав задние конечности. Затем выпустили ее в Алтынсаринском районе в естественную среду обитания. Животное не поранилось", – рассказали подробности стражи порядка.

Такой случай в их практике произошел впервые. Но, несмотря на нестандартную ситуацию, полицейские смогли предпринять все меры для спасения животного. Служебные автомашины патрульных оборудованы всем необходимым.


В пресс-службе ДП добавили, что им понадобились только целлофан, которым застелили авто, сиденье и веревка.

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