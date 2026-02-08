Косулю с ошейником обнаружил во дворе дома житель Семея

Житель Семея обнаружил во дворе дома сибирскую косулю и обратился в полицию, сообщает Zakon.kz.

На канал "102" в полицию поступило сообщение от жителя поселка Водный, у которого во дворе дома находилась косуля с ошейником, сообщили в МВД.

"На место выехали инспекторы природоохранной полиции. Установлено, что животное относится к подвиду сибирской косули. Оно было в удовлетворительном состоянии, проявляло ручное поведение и имело следы ранее перенесенной травмы. Специалисты пришли к выводу, что косуля, вероятно, ранее содержалась людьми и не сможет выжить в дикой природе. Животное передали в биологический центр города Семей для дальнейшего ухода и наблюдения", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Полиция напоминает, что самовольное изъятие диких животных из природной среды запрещено законом.

При обнаружении раненых или нетипично ведущих себя диких животных следует незамедлительно сообщать по номеру "102".

Ранее сообщалось, что на снежного барса, замеченного близ Алматы, наденут ошейник.