#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
События

Косулю с ошейником обнаружил во дворе дома житель Семея

косуля, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 09:36 Фото: polisia.kz
Житель Семея обнаружил во дворе дома сибирскую косулю и обратился в полицию, сообщает Zakon.kz.

На канал "102" в полицию поступило сообщение от жителя поселка Водный, у которого во дворе дома находилась косуля с ошейником, сообщили в МВД.

"На место выехали инспекторы природоохранной полиции. Установлено, что животное относится к подвиду сибирской косули. Оно было в удовлетворительном состоянии, проявляло ручное поведение и имело следы ранее перенесенной травмы. Специалисты пришли к выводу, что косуля, вероятно, ранее содержалась людьми и не сможет выжить в дикой природе. Животное передали в биологический центр города Семей для дальнейшего ухода и наблюдения", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Полиция напоминает, что самовольное изъятие диких животных из природной среды запрещено законом.

При обнаружении раненых или нетипично ведущих себя диких животных следует незамедлительно сообщать по номеру "102".

Ранее сообщалось, что на снежного барса, замеченного близ Алматы, наденут ошейник.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Полицейские спасли мужчину с инвалидностью из горящей квартиры в Актау
14:46, Сегодня
Полицейские спасли мужчину с инвалидностью из горящей квартиры в Актау
Жители Семея просят акимат убрать старый газгольдер при благоустройстве их двора
07:17, 09 июля 2024
Жители Семея просят акимат убрать старый газгольдер при благоустройстве их двора
Массовое нашествие косуль напугало жителей севера Казахстана
05:32, 21 декабря 2023
Массовое нашествие косуль напугало жителей севера Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Улытау" подписал камерунского легионера
15:55, Сегодня
"Улытау" подписал камерунского легионера
Сборная Канады обыграла Бразилию и вышла в финал квалификации Кубка Дэвиса
15:36, Сегодня
Сборная Канады обыграла Бразилию и вышла в финал квалификации Кубка Дэвиса
Появилось видео прибытия Луиша Нани в расположение "Актобе"
15:04, Сегодня
Появилось видео прибытия Луиша Нани в расположение "Актобе"
Соболенко выгнали из ресторана после поражения от Рыбакиной в финале АО
14:41, Сегодня
Соболенко выгнали из ресторана после поражения от Рыбакиной в финале АО
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: