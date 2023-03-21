Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 360 км от Алматы
Фото: pixabay
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 00 час 38 мин в 360 км на северо-восток от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz
По информации специалистов сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК энергетический класс землетрясения 10.3.
- Магнитуда MPV 5.1.
- Координаты эпицентра 44.22° с.ш. 81.15° в.д.
- Глубина 15 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ранее подземные толчки случились в 591 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. По данным сейсмологов, колебания произошли 19 марта 2023 в 23 часа 07 минут по времени Астаны. На территории Алматы толчки не ощущались.
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