Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 360 км от Алматы

Фото: pixabay

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 00 час 38 мин в 360 км на северо-восток от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz

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