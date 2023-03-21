В США рассекретят данные о происхождении коронавируса

В Белом доме сообщили о том, что американский президент Джо Байден подписал закон, согласно которому разведка США должна рассекретить имеющиеся у неё данные о происхождении Covid-19, сообщает Zakon.kz

"Президент подписал "Закон о происхождении Covid-19 от 2023 года", который требует от директора национальной разведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса", - сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию.

Как сообщали ранее, Минэнерго США допустило, что пандемия Covid-19 началась вследствие утечки из китайской лаборатории. Однако Пекин раскритиковал эту теорию.

В СМИ пишут, что стремительное распространение Covid-19 и последующих штаммов в начале 2020 года вызвало панику и хаос в системах здравоохранения по всему миру, привело к пандемии и связанным с ней жестким ограничительным мерам, застопорило передвижение людей по всему миру, нарушило торговые связи, сильно подорвало мировую экономику, вызвало ожесточенные политические споры, не стихающие до сих пор, и, что самое печальное, привело к гибели по меньшей мере 7 млн человек.