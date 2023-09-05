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Первая леди США заразилась коронавирусом

Первая леди США заразилась коронавирусом Фото: Twitter.com/DrBiden
В Белом доме сообщили, что супруга американского президента Джо Байдена Джилл сдала тест на COVID-19 и он оказался положительным, передает Zakon.kz.

Как сообщает Reuters, 72-летняя жена Байдена последний раз болела COVID в августе прошлого года, а у президента, которому сейчас 80 лет, последний раз положительный результат теста был выявлен в июле 2022 года.

"После положительного теста первой леди на COVID-19 президент Байден сегодня вечером прошел тест на COVID, он дал отрицательный результат. На этой неделе президент будет регулярно проверяться и следить за симптомами", – заявили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что американцы считают своего президента слишком старым, чтобы снова баллотироваться. Такие результаты показал опрос.

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