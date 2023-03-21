Канело поздравил казахстанцев с Наурызом

С праздником весны в чапане и с казахским национальным головным убором казахстанцев поздравил известный боксер Сауль Альварес (Канело), сообщает Zakon.kz

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Видеопоздравление опубликовано на странице Suleimen Promotions в Instagram.

"Всемирно известный боксер, абсолютный чемпион, наш друг Сауль (Канело) Альварес @canelo поздравил казахстанцев с праздником «Наурыз», великим днем прихода весны. А коллектив "Suleimen Promotions", в свою очередь, по казахским традициям, подарил боксеру шапан проявив свое уважение", - говорится в подписи к видео..

"Наурыз құтты болсын, Қазақстан! Очень рад вас видеть! Обнимаю всех!" - отметил Канело.