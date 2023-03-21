В Алматы задержан студент за сообщения о взрывных устройствах

В Алматы студент колледжа Академии искусств им.Жургенова отправлял ложные сообщения о взрывных устройствах для срыва уроков, сообщает Zakon.kz.

По информации Polisia.kz, тревожные сообщения с угрозой студент направлял четыре раза 27, 28 февраля и 2 марта в утреннее время с использованием программы по подмене электронного адреса на служебную электронную почту колледжа.

"После задержания и предъявления добытых улик он признался и уточнил, что совершил эти преступления в связи с неуспеваемостью в колледже, для срыва учебного процесса. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан". Заместитель начальника Департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев.

МВД предупреждает, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. У правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, используются самые современные технические средства. Большинство таких преступлений раскрывается в дежурные сутки.

Как подчеркнули в ведомстве, уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей. На один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от простоя предприятий и объектов торговли может исчисляться миллионами тенге. Так, в ходе расследований уголовных дел установлено, что материальный ущерб, нанесенный только государству подобными ложными сообщениями, ежегодно варьируется от 500 тысяч до 2 млн тенге.



