Новая схема интернет-мошенничества появилась в Казахстане

Полицейские предупреждают казахстанцев о новом трюке сетевых аферистов. В основном он ориентирован на пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Как и в случаях со "звонками из банков", в обмане задействовано сразу несколько "актеров". Их жертвой стала пенсионерка в Петропавловске.

Сначала ей позвонила женщина, которая представилась юристом департамента юстиции, причем, пожаловавшись на плохую слышимость, предложила продолжить общение через WhatsApp. Затем "юрист" спросила, выписывала ли пенсионерка лекарство от давления. Получив утвердительный ответ, она сообщила, якобы разоблачена некая компания, которая поставляла аллергенный препарат, и всем, кто им пользовался, положена крупная компенсация.

Впоследствии потерпевшей звонили якобы "финансист" и "казначей". Они поэтапно убедили женщину, что для получения "компенсации" необходимо оплатить "страховку", "верификацию" и "транзакцию".

Женщина использовала свои личные накопления, заняла деньги у знакомых и последовательно перечислила преступникам 69.800 тенге, 190 тысяч и 270 тысяч тенге. Аферисты на этом не остановились — заявив, что сумма компенсации увеличилась, запросили еще 310 тысяч тенге.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество", осуществляются оперативно-розыскные мероприятия.







"Убедительно просим жителей области разъяснить пожилым родственникам опасность интернет-мошенничества. Не доверяйте звонкам незнакомых лиц. Если заходит речь о финансовых вопросах, обязательно перепроверяйте полученную информацию по официальным каналам. Звоните в организации, от имени которых с вами разговаривали, и уточняйте, действительно ли там работают такие сотрудники, проводятся ли акции, на которые ссылались звонившие лица", — сказал начальник Управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Ранее казахстанцев предупреждали о мошенниках, которые "дают" кредиты без процентов.