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Новый вид мошенничества появился в Казахстане

Новый вид мошенничества в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 12:05 Фото: pexels
Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет канал о мошенничествах Aqparat saqshysy, мошенники решили использовать человеческое любопытство.

"Вам могут прислать сообщение с текстом: "Посмотри на фото, это не ты?" или что-то похожее, добавив ссылку на файл или приложение (.apk). В попытке разобраться, вы открываете файл, который оказывается специально подготовленным для кражи ваших данных и денег", – говорится в публикации.

Как это работает?

1. Мошенники рассылают сообщение с интригующим содержанием, вызывая у вас желание посмотреть "фото".

2. Вместо фото вам предлагают скачать файл в формате .apk (это может выглядеть как приложение для Android).

3. Установив этот файл, вы даете доступ к вашим данным на телефоне: паролям, банковским счетам и другой личной информации.

4. Злоумышленники используют эти данные для кражи денег с ваших счетов.

Как защититься?

  • Никогда не открывайте и не устанавливайте файлы из неизвестных источников, особенно если это .apk.
  • Не поддавайтесь на провокационные сообщения.
  • Используйте антивирусные программы и проверяйте устройство на наличие вредоносных программ.
  • Если вы уже установили подозрительный файл, немедленно удалите его и свяжитесь с вашим банком для защиты финансов.

Ранее мы сообщали, что мошенники начали обманывать людей от лица журналистов.

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