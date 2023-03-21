Пресс-служба президента необычно поздравила казахстанцев с праздником Наурыз

Акорда 21 марта необычно поздравила казахстанцев с праздником Наурыз. Пресс-служба опубликовала видеоролик, сообщает Zakon.kz.

"Ұлыс оң болсын!" — говорится в подписи к ролику.

Ролик был опубликован в Telegram-канале пресс-службы.





Праздник отмечается в стране три дня – с 21 по 23 марта. В дни Наурыз мейрамы люди стараются навещать родственников, друзей, приглашают их к себе в гости.



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