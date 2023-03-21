Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию

Токаев: Полностью обновленная политическая система в Казахстане Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 марта сказал, что сегодняшний облик Нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в дни великого народного праздника наша страна значительно преобразилась.

"Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, несмотря на различия во взглядах наших граждан, у всех нас общие устремления – это благополучие народа и светлое будущее государства. Мы будем вместе трудиться для достижения этих общих целей.


"Предстоит большая работа. Если мы сплотимся, то сможем преодолеть любые препятствия. Я верю в светлое будущее нашего талантливого народа. Интересы государства – превыше всего".  Касым-Жомарт Токаев

Также президент высказался о прошедших выборах

Читайте также

Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом

Си Цзиньпин и Джо Байден поздравили Касым-Жомарта Токаева с Наурызом

Токаев утвердил Информационную доктрину Казахстана

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы с 20 марта запустят новый автобусный маршрут
В Алматы с 20 марта запустят новый автобусный маршрут
деньги, валюта, курс
Доллар подорожал на торгах 20 марта
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы
Первомайские озера с лотосами
Райские цветы близ Алматы: что будет с лотосами при строительстве БАКАД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления