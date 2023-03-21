Токаев: Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 марта сказал, что сегодняшний облик Нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в дни великого народного праздника наша страна значительно преобразилась.

"Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, несмотря на различия во взглядах наших граждан, у всех нас общие устремления – это благополучие народа и светлое будущее государства. Мы будем вместе трудиться для достижения этих общих целей.





"Предстоит большая работа. Если мы сплотимся, то сможем преодолеть любые препятствия. Я верю в светлое будущее нашего талантливого народа. Интересы государства – превыше всего". Касым-Жомарт Токаев

Также президент высказался о прошедших выборах.