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Токаев премьеру Малайзии: Ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству

Токаев премьеру Малайзии: Ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 18:15 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 16 мая встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи в формате тет-а-тет глава государства назвал Малайзию одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии.

"Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества. У нас хорошие традиции в этой области, поэтому я верю, что ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Малайзией. Мы готовы приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуть наше взаимодействие и сотрудничество во многих важных областях", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, за тридцать лет дипломатических отношений между двумя странами сформирован прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, который становится все более значимым с учетом современных геополитических и экономических реалий.

"Анвар Ибрагим поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и отметил, что придает этому визиту важное значение, о чем свидетельствует представительный состав малайзийской делегации, прибывшей в Астану", – говорится в сообщении Акорды.

Собеседники рассмотрели пути расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе.

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