66 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане выявили 66 случаев заражения Covid-19 и 4 случая коронавирусной пневмонией, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 765 человек (–1 595+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находится – 140 пациент, на амбулаторном – 1 625 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 2 пациентa;

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa;

на аппарате ИВЛ – 3 пациент.

По данным на 20 марта, коронавирусом за сутки сутки заразились 36 человек.