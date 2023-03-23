Цены на популярные криптовалюты на 23 марта

В материале представлен курс популярных криптовалют на 23 марта, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 27 621,2 $; изменения за 24 часа: -1,94%.

Эфириум (ETH): 1 752,42 $; изменения за 24 часа: -1,92%.

Tether (USDT): 1,0018 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

BNB (BNB): 325,10 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

USD Coin (USDC): 0,9969 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,077266 $; изменения за 24 часа: +2,96%.

Binance USD (BUSD): 0,9972 $; изменения за 24 часа: -0,10%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 23 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 462.36 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.