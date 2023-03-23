В Израиле проходят митинги против судебной реформы

Оппозиция в Израиле объявила четверг общенациональным днем протеста против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его правительства и реформы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет msn.com, в Тель-Авиве уже ранним утром на улицы начали выходить сотни людей. В разных районах города они устраивали пикеты на перекрестках, размахивая израильскими флагами и скандируя лозунги в поддержку демократии.

Израильтяне выступают против представленного законопроекта, который призван ограничить влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

По мнению протестующих, нововведение будет способствовать развитию коррупции в стране.

Митинги в стране проходят более 11 недель подряд.

8 марта в Алматы проходил ежегодный, согласованный с акиматом города митинг, организованный феминистками и активистками города.

