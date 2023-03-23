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Алуа Балкибекова не смогла пробиться в финал ЧМ-2023 по боксу

Бокс Финал ЧМ-2023 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На ринге Нью-Дели (Индия) стартовали решающие бои за медали мирового первенства по боксу среди женщин. И в первом же матче за выход в финал данного турнира казахстанка Алуа Балкибекова потерпела поражение и довольствуется бронзовой наградой ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz.

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Лидер женской сборной Казахстана по боксу, вице-чемпионка мира 2022 года Алуа Балкибекова (48 кг) в соперники на пути к финалу получила соперницу, хозяйку ринга Ниту Ниту. К сожалению, наша боксерша, выиграв первый раунд, далее, по решению судей, уступила по очкам. Ниту прошла в финал, а Алуа наденет бронзовую медаль мирового первенства. 

Бокс Финал ЧМ-2023

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Помимо Балкибековой, в праздничный день 23 марта шанс выступить в полуфинале ЧМ-2023 получили еще пять казахстанок:    

  • Карина Ибрагимова – Линь Юйтин (Тайвань).
  • Надежда Рябец – Ян Лю (Китай).
  • Валентина Хальзова – Кейтлин Паркер (Австралия).
  • Фариза Шолтай – Ван Лина (Китай).
  • Ляззат Кунгейбаева – Айнур Рзаева (Азербайджан).

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Объявлены даты и соперницы казахстанок в финале ЧМ-2023 по боксу

Куандык Шынасилов
Индия
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