Алуа Балкибекова не смогла пробиться в финал ЧМ-2023 по боксу

На ринге Нью-Дели (Индия) стартовали решающие бои за медали мирового первенства по боксу среди женщин. И в первом же матче за выход в финал данного турнира казахстанка Алуа Балкибекова потерпела поражение и довольствуется бронзовой наградой ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz.

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Лидер женской сборной Казахстана по боксу, вице-чемпионка мира 2022 года Алуа Балкибекова (48 кг) в соперники на пути к финалу получила соперницу, хозяйку ринга Ниту Ниту. К сожалению, наша боксерша, выиграв первый раунд, далее, по решению судей, уступила по очкам. Ниту прошла в финал, а Алуа наденет бронзовую медаль мирового первенства.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Помимо Балкибековой, в праздничный день 23 марта шанс выступить в полуфинале ЧМ-2023 получили еще пять казахстанок:

