Алуа Балкибекова и Торехан Сабырхан пробились в финал ЧМ по боксу в Британии

Еще двое казахстанцев будут биться за золотую медаль чемпионата мира по боксу в Ливерпуле. В финал вышли Алуа Балкибекова и Торехан Сабырхан, сообщает Zakon.kz.

Балкибекова успешно преодолела полуфинальный раунд в весовой категории до 51 кг. В бою за выход в финал она выиграла у Ци Синьюй (Китай). Первый раунд Алуа выиграла со счетом 5:0. Также она была лучшей и во втором (4:1). Заключительную трехминутку забрала соперница, однако на итоговый результат это не повлияло – Алуа победила раздельным решением судей – 4:1.

Фото: olympic.kz

А 19-летний боксер Торехан Сабырхан выиграл тяжелый поединок против британца Одела Камары. В первом раунде сильнее был соперник – 4:1. Во втором лучше оказался Торехан – 3:2. В итоге все решалось в заключительной трехминутке, где победу, как и в поединке, судьи отдали Сабырзану. 14 сентября он тоже будет биться за "золото".

