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Карина Ибрагимова завоевала путевку в финал мирового первенства по боксу

Бокс Финал ЧМ-2023 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская спортсменка Карина Ибрагимова сумела выйти в финал ЧМ-2023 среди женщин, обыграв в полуфинале турнира двукратную чемпионку мира из Тайваня, сообщает Zakon.kz.

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Соперница казахстанской боксерши Лин Юйтин считается одной из самых титулованных в весовой категории до 57 кг. И данный поединок за выход в финал прошел в очень напряженном ритме, но с минимальным преимуществом представительницы Акмолинской области. По итогам трех раундов судьи свое предпочтение отдали Карине Ибрагимовой, которая теперь поборется за "золото" ЧМ-2023 на ринге Нью-Дели.



После Карины ждут своего шанса на выход в финал данных состязаний еще 4 казахстанки. Чуть ранее в полуфинале проиграла Алуа Балкибекова. 

Надежда Рябец – Ян Лю (Китай).

Валентина Хальзова – Кейтлин Паркер (Австралия).

Фариза Шолтай – Ван Лина (Китай).

Ляззат Кунгейбаева – Айнур Рзаева (Азербайджан).

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Объявлены даты и соперницы казахстанок в финале ЧМ-2023 по боксу

Куандык Шынасилов
Индия
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