Как употребление табака влияет на кровообращение ног

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что употребление жевательного и нюхательного табака может повышать риск развития заболевания периферических артерий в два раза, сообщает Zakon.kz.

Заболевание периферических артерий (ЗПА) – воспалительное заболевание, чаще всего поражающее артерии нижних конечностей. Из-за нарушения кровоснабжения ног могут развиться хромота и ишемические язвы. Известно, что курение сигарет повышает риск развития ЗПА. В своем исследовании специалисты решили изучить влияние чистого табака.

В работе ученые использовали данные 14 тыс. участников исследования риска атеросклероза ARIC, пишет American Journal of Preventive Medicine. Средний возраст участников в начале исследования составлял 54,1 года.

Частота обнаружения ЗПА составила 4,4 случая на 1 тыс. человеко-лет среди потребителей бездымного табака и 3,4 случая на 1 тыс. человеко-лет среди курильщиков. Для сравнения: среди лиц, которые не употребляли табак, частота ЗПА составила 1,3 случая на 1 тыс. человеко-лет.

После поправки на социально-демографические и сердечно-сосудистые факторы риска употребление бездымного табака было связано с увеличением риска ЗПА в два раза.

Негорючие табачные изделия (жевательный и нюхательный табак) часто считаются "чистыми" и менее вредными, чем сигареты, так как не содержат продуктов горения. Новое исследование показывает, что они, тем не менее, оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов.

Ранее сообщалось, что выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться, усугубляя проблемы, с которыми сталкиваются мировые лидеры в предотвращении ухудшения последствий изменения климата.