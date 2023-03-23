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Как употребление табака влияет на кровообращение ног

растение Фото: pixabay
Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что употребление жевательного и нюхательного табака может повышать риск развития заболевания периферических артерий в два раза, сообщает Zakon.kz.

Заболевание периферических артерий (ЗПА) – воспалительное заболевание, чаще всего поражающее артерии нижних конечностей. Из-за нарушения кровоснабжения ног могут развиться хромота и ишемические язвы. Известно, что курение сигарет повышает риск развития ЗПА. В своем исследовании специалисты решили изучить влияние чистого табака.

В работе ученые использовали данные 14 тыс. участников исследования риска атеросклероза ARIC, пишет American Journal of Preventive Medicine. Средний возраст участников в начале исследования составлял 54,1 года.

Частота обнаружения ЗПА составила 4,4 случая на 1 тыс. человеко-лет среди потребителей бездымного табака и 3,4 случая на 1 тыс. человеко-лет среди курильщиков. Для сравнения: среди лиц, которые не употребляли табак, частота ЗПА составила 1,3 случая на 1 тыс. человеко-лет.

После поправки на социально-демографические и сердечно-сосудистые факторы риска употребление бездымного табака было связано с увеличением риска ЗПА в два раза.

Негорючие табачные изделия (жевательный и нюхательный табак) часто считаются "чистыми" и менее вредными, чем сигареты, так как не содержат продуктов горения. Новое исследование показывает, что они, тем не менее, оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов.

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