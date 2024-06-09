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Как употребление пива влияет на здоровье костей

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 21:40 Фото: pixabay
Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что частое употребление пива может повышать риск ожирения, сахарного диабета, гипертонии и переломов костей, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, пишет издание РИАМО, злоупотребление любым алкоголем связано с повышенным риском развития рака слизистой рта, горла, пищевода, молочной железы и печени.

"Долгосрочное регулярное употребление пива также связано с риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенным артериальным давлением, нарушениями работы почек, остеопорозом, социальными проблемами и нарушением психического здоровья", – сказал специалист.

По словам врача, не только спирт, но и другие компоненты пива могут повышать риск гепатита, жировой болезни печени, и цирроза. Также алкоголь угнетает центральную нервную систему и может снизить скорость реакции, вызвать расстройства сна и нарушения координации движений, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Алматы обнаружили опасные для жизни спирт и пиво.

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