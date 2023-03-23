Надежда Рябец завоевала "бронзу" ЧМ-2023 по боксу

23 марта копилка женской сборной Казахстана по боксу пополнилась еще одной медалью мирового первенства в Индии. Награду бронзового качества завоевала Надежда Рябец, сообщает Zakon.kz.

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Спортсменка из Костанайской области, которая выступает в весе до 66 кг, в полуфинале померилась силами с китаянкой Ян Лю. Почти равный поединок в итоге завершился удачей боксерши из Поднебесной, которая выиграла со счетом 4:1.

Отметим, что это вторая бронзовая медаль женской сборной Казахстана на ЧМ-2023. До этого первую награду заработала Алуа Балкибекова.

В вечерней программе этого турнира на ринг Нью-Дели выйдут еще три казахстанки: