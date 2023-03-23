Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Надежда Рябец завоевала "бронзу" ЧМ-2023 по боксу

Бокс ЧМ-2023 Индия Фото: Instagram/boxingkazakhstan
23 марта копилка женской сборной Казахстана по боксу пополнилась еще одной медалью мирового первенства в Индии. Награду бронзового качества завоевала Надежда Рябец, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Спортсменка из Костанайской области, которая выступает в весе до 66 кг, в полуфинале померилась силами с китаянкой Ян Лю. Почти равный поединок в итоге завершился удачей боксерши из Поднебесной, которая выиграла со счетом 4:1.

Отметим, что это вторая бронзовая медаль женской сборной Казахстана на ЧМ-2023. До этого первую награду заработала Алуа Балкибекова. 

В вечерней программе этого турнира на ринг Нью-Дели выйдут еще три казахстанки:

  • Валентина Хальзова – Кейтлин Паркер (Австралия).
  • Фариза Шолтай – Ван Лина (Китай).
  • Ляззат Кунгейбаева – Айнур Рзаева (Азербайджан).

Читайте также

Елена Рыбакина обновила свой рекорд в WTA-Tour

Месси забил 800-й мяч за свою профессиональную карьеру

Объявлены даты и соперницы казахстанок в финале ЧМ-2023 по боксу

Куандык Шынасилов
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамадан
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамазан
Больше 72 тонн сырья для наркотиков нашли полицейские у группы преступников
72 тонны прекурсоров нашли в Алматы: в МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ
на Землю обрушится геомагнитная буря
На Землю обрушится геомагнитная буря
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления