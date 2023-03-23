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Казахстан проиграл Словении в матче Евро-2024 по футболу

Футбол Евро-2024 Фото: Instagram/kff_team
Футболисты сборной Казахстана с поражения начали отборочный цикл матчей Чемпионата Европы 2024 года. На "Астана Арене" наши игроки уступили гостям из Словении – 1:2, сообщает Zakon.kz.

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Ранее Казахстан и Словения ни разу не встречались на уровне национальных сборных, это была их дебютная встреча. И этот матч оказался удачным для словенцев, которые проигрывали по ходу игры после первого тайма. Первой своих болельщиков порадовала казахстанская дружина, красивым голом отметился форвард нашей сборной и ФК "Актобе" Максим Самородов. Лучший бомбардир чемпионата КПЛ-2023 забил на 24 минуте, и хозяева повели в счете – 1:0. 

Футбол Отбор Евро-2024

Фото: Instagram/kff_team

После перерыва словенская сборная преобразилась, на первой минуте второго тайма они использовали стандартное положение. Угловым воспользовался игрок гостей Давид Брекало. А на 78-й минуте Жан Випотник подарил своей команде первую победу в этом отборочном цикле – 2:1.

Следующую игру сборная Казахстана проведет 26 марта также на своей арене. К нам приедет одна из титулованных команд Европы – сборная Дании. Начало матча – в 19:00.

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