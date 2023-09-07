Казахстан проиграл Финляндии в отборе на Евро-2024

На "Астана Арене" состоялся долгожданный футбольный матч между сборными Казахстана и Финляндии в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года. Поединок лидеров подгруппы H завершился минимальным успехом финской дружины – 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Данный матч прошел при переполненных трибунах, билеты были раскуплены за две недели до начала игры. Уже на 6-й минуте встречи Бахтиер Зайнутдинов мог открыть счет в пользу хозяев поля, однако его удар прошел выше ворот. Затем дважды опасно пробил по нашим воротам лучший бомбардир в истории финской сборной Теэму Пукки. Но удача осталась на стороне казахстанской команды. Отвечая редкими контратаками, команды ушли на перерыв без взятия ворот.

Во втором тайме фортуна улыбнулась финской сборной на 78-й минуте, когда Оливер Антман нашел ошибку в защите казахстанского коллектива и забил мяч в ворота Игоря Шацкого. Этот гол стал единственным в данном противостоянии и принес победу Финляндии, а с ней и единоличное лидерство в подгруппе H. В их активе 12 очков, подопечные Магомеда Адиева с 9-ю баллами пока на 2-м месте.

Следующий матч Казахстан проведет 10 сентября с Северной Ирландией.