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Ситуация в Украине: полиция оцепила Киево-Печерскую лавру, Словакия передала 4 истребителя Миг-29

Украина Фото: wikipedia.org
Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил о том, что украинская полиция оцепила Киево-Печерскую лавру, сообщает Zakon.kz.
  • Президент Финляндии одобрил 14-й пакет военной помощи Киеву, включающий три танка Leopard 2 – глава Минобороны.
  • Международный уголовный суд (МУС) открывает в столице Украины свое отделение, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
  • Министерство иностранных дел Польши вызвало поверенного в делах посольства Беларуси в Варшаве Александра Чесновского в связи с задержанием в республике группы подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, сообщила радиостанция RMF.
  • Президент Чехии Петр Павел подписал закон об уменьшении денежного пособия для украинских беженцев, сообщила администрация главы государства.
  • Словакия передала Украине 4 истребителя Миг-29, выведенные из состава национальных ВВС в прошлом году, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь в Facebook.
  • Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил украинских военных Андрея Найдена и Данила Коленова к 25 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над мирными жителями Мариуполя, сообщает Следственный комитет РФ.
  • Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин провел переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) Тимом Ридом о предоставлении кредита на закупку ядерного топлива для АЭС.
  • Президент Финляндии Саули Ниинистё на заседании правительства страны подписал законы о вступлении в Североатлантический альянс, следует из трансляции церемонии.

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